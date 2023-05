Il paese si prepara ai solenni festeggiamenti per la patrona Santa Barbara. Con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune e con la collaborazione della Pro loco, nei giorni 2, 3 e 4 giugno è in scaletta un ricco programma di appuntamenti religiosi e ricreativi.

Il comitato festeggiamenti è costituito da un gruppo di volenterosi giovani: Giuseppe Greco (capo festa), Walter Valletta (vice), Ivano Bianchi (segretario), Matteo Merolle (responsabile questua).

S'inizia venerdì 2 giugno con il mercatino dell'artigianato e l'apertura di stand gastronomici. Alle 21 spazio musicale con il concerto Rock-Ola e, a seguire, Dj Set Joi Resh.

Per il momento religioso il parroco don Pasqualino, presidente della festa, ha predisposto incontri con i fedeli a partire da sabato 3 giugno, alle 19. Dopo il rosario e la messa, il via alla processione con la banda musicale "Città di Arpino".

La statua della santa sarà sistemata, in alto, sull'artistica torre realizzata e donata da Loreto Battista in memoria del padre Benito. In serata, alle 21, Dynasty in concerto e alle 22 lo spettacolo di Alberto Farina.

Domenica 4 giugno, la messa di ringraziamento e la benedizione dei fedeli. In serata, alle 21.30, il concerto in piazza Trento di Anna Tatangelo. In chiusura lo show pirotecnico a cura della ditta Mattei di Castelliri.