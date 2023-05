Fervono i preparativi per la seconda edizione di "Arnara 2030 Summer Experience", il workshop internazionale di architettura promosso dall'Università tecnica di Vienna e dal Comune di Arnara, che da quest'anno si svolgerà in due sessioni (a maggio e a settembre). Sono dieci gli studenti coinvolti, provenienti da tutto il mondo impegnati a studiare il centro storico di Arnara e idearne progetti dedicati al tema "Il Borgo delle Arti Visive", in linea con la progettazione avviata dal Comune di Arnara in occasione del bando "Borghi storici" del Ministero della cultura con fondi del Pnrr.

L'evento è promosso da TU Wien, Comune di Arnara, IndieGesta ed è patrocinato da Provincia di Frosinone, Diocesi di Frosinone, Regione Lazio, in collaborazione con la facoltà di Architettura de "La Sapienza" di Roma. La sfida è partita lo scorso anno con il coinvolgimento di 21 tra enti, associazioni, imprese private, uniti per il rilancio della provincia. Venti studenti della Technische Universitat di Vienna sono stati ad Arnara, hanno conosciuto la comunità, ne hanno studiato la storia, le tradizioni, i problemi ed hanno sviluppato idee e progetti.

L'idea iniziale era "Ripensiamoci e rigeneriamoci" e la sfida prosegue anche quest'anno.