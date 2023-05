Terza edizione di "Una notte in biblioteca", un evento molto amato dai bambini di Sant'Elia: boom di iscrizioni. «Un'iniziativa molto apprezzata, l'elevato numero di iscrizioni raggiunto per questa terza edizione ne è la prova» ha spiegato il primo cittadino, Roberto Angelosanto. «Sono stati più di 50 i bambini che hanno presentato richiesta di partecipazione e per consentire a tutti di fare questa bellissima esperienza, è stato necessario suddividerli in due gruppi. Venerdì sera i primi 26 bambini, muniti di sacco a pelo e torcia, hanno trascorso la notte nei locali della biblioteca comunale "Santilli" - ha raccontato Angelosanto - Seduti in cerchio hanno giocato con i dadi inventa storie dando libero sfogo alla fantasia e raccontando storie bellissime e magiche. Poi si sono cimentati nella realizzazione di un acchiappasogni, un oggetto affascinante e misterioso che tanto piace ai bambini. E dopo un meritato momento di gioco e di svago, tutti nel sacco a pelo con le letture della buonanotte. Ringrazio tutti i bambini perché sono stati bravissimi, ringrazio l'assessore Roncone per l'organizzazione dell'evento, le volontarie che con grande passione ed in maniera totalmente gratuita si sono occupate di questi bimbi. Anche se il più grande grazie va ai tanti genitori. Vi aspettiamo venerdì 16 giugno per il secondo turno».