"Scatti di una vita", una mostra in ricordo del frusinate Lino Palmesi, il fotografo e artista che sapeva catturare in un'immagine l'essenza dell'avvenimento, il bello della natura e l'anima dei volti. Le sue immagini hanno fatto la cronaca nei giornali o i ricordi negli album delle cerimonie. E ora una mostra degli scatti della sua vita in una personale postuma a Palazzo Jacobucci da oggi fino al 4 giugno. La realizzazione della mostra è stata resa possibile grazie alla Provincia, al presidente Luca Di Stefano e al consigliere provinciale Luigi Vacana, al consigliere comunale Angelo Pizzutelli e all'Associazione Frusna Bene Comune che hanno fortemente sostenuto l'iniziativa e all'Associazione Inter Arte».