Un'estemporanea di pittura tra i vicoli del centro storico per assegnare il "Primo Premio d'Arte Nino Manfredi 2023". Il prossimo 10 giugno, l'associazione "Cento Pittori di via Margutta", in collaborazione con il Comune, ha infatti organizzato un concorso di pittura nel paese natale del grande attore, aperto ad artisti locali. L'obiettivo è valorizzare e scoprire nuovi talenti che possano entrare nel prestigioso circuito dei "Cento Pittori di via Margutta" ed arrivare così ad esporre nella storica strada della capitale.

Ad ogni artista un'apposita commissione assegnerà uno spazio, un vicolo, un angolo suggestivo dell'incantevole borgo castrese dove posizionare quattro sue opere a tema libero, non solo quadri, ma anche sculture, espressioni grafiche ed altro. Qui, ogni partecipante dovrà poi realizzare una nuova opera, anche questa a tema libero ma da dipingere dal vivo. La manifestazione prenderà il via alle 10 e sarà accompagnata da un laboratorio di disegno per bambini e ragazzi sul tema: "La mia città".

Gli artisti interessati potranno presentare l'adesione entro il 9 giugno sul sito del Comune o su quello dell'associazione "Cento Pittori Via Margutta". La premiazione alle 18 in sala consiliare alla presenza del regista Luca Manfredi.