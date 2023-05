Anche quest'anno la Regione Lazio, in collaborazione con ParchiLazio, organizza la settimana dei parchi per celebrare la giornata dei parchi che si tiene a livello europeo il 24 maggio. Il tema di quest'anno riguarda la biodiversità e, per questo motivo il Comune di Morolo ha deciso di approfondire le particolarità del Monumento naturale Valle Sant'Angelo coinvolgendo un esperto di biodiversità e riproponendo il libro "Lepini. Anima selvaggia del Lazio" che verrà messo a disposizione dei presenti.

L'appuntamento è per domani alle 10.30 in piazza E. Biondi per poi raggiungere la Rocca, dove inizia il sentiero che porta all'interno dell'area protetta per la conferenza che avrà inizio alle 11.00.