Un fine settimana in paese all'insegna di motori, tradizioni e divertimento. Fervono i preparativi per il primo Raduno nazionale "Ceprano... in Vespa", in programma sabato e domenica prossimi.

L'accoglienza dei vespisti inizierà alle 15, con la partecipazione Frt di Eugenio Ferretti. Alle 16, visita al museo di Fregellae, alla torre medievale, alla chiesa di Sant'Antonio Abate e al Chiostro. Seguirà una serata eno-gastronomica con la presentazione di prodotti tipici locali. Alle 22, musica anni 70,80 e 90 con Dj Baldinelli. La seconda giornata prenderà il via alle 8.30 con le iscrizioni e la consegna dei gadget; alle 11, partirà il giro turistico, prima tappa a Strangolagalli in piazza Umberto I per l'aperitivo.

L'arrivo è previsto alle 16 presso il ristorante "La Rupe" di Ripi dove si terranno la premiazione e la lotteria: primo premio una Vespa. Ma non sarà soltanto un appuntamento con gli appassionati della Vespa, oltre a musica e buon cibo è previsto un mercatino vintage dove si compra e si vende, si balla e si sorseggia. Lo ospoterà sabato l'atrio della biblioteca comunale, alle 17. L'iniziativa è organizzata da Pro Loco, Consiglio dei giovani e Comune. Quindi, il weekend si annuncia intenso e divertente, un mix tra passione, spettacolo, eno-gastronomia e musica: una due-giorni da trascorrere nel cuore del paese che coinvolgerà adulti, giovani e bambini.