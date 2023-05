A Vallepietra è stato presentato "Il tuo popolo in cammino", un libro totalmente fotografico dove sono state illustrate le varie fasi del pellegrinaggio nel santuario della Santissima Trinità. La presentazione nei giorni scorsi alla presenza di Luca Merisio, uno degli autori, del sindaco Flavio De Santis, il comandante della stazione dei carabinieri. A fare gli onori di casa il rettore del santuario e vicario generale della diocesi, don Alberto Ponzi, il quale ha ringraziato i capi compagnia per come si sono prodigati non solo per la riuscita della giornata ma anche per i pellegrinaggi. Il libro è stato voluto principalmente proprio da monsignore Ponzi insieme alla compagnia di Bellegra. Le foto sono state realizzate da un equipe di fotografi Pepi e Luca Merisio. Il rettore durante la presentazione del volume ha sottolineato l'importanza del libro «perché rimangono documentati i momenti e le fasi del pellegrinaggio».