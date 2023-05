Il professore, il giurista, il politico. A quarantacinque anni dalla strage di via Fani e dell'assassinio di Aldo Moro domani mattina alle 10.30 ad Alatri si svolgerà un'iniziativa per non dimenticare i fatti del 1978. Appuntamento nella sala conferenze della biblioteca comunale "Luigi Ceci". Interverranno il sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca, Ilaria Moroni, direttrice dell'archivio Flamigni, il giornalista ed ex allievo di Aldo Moro Giorgio Balzoni e l'avvocato Fabio Padovani, referente del Consiglio Nazionale Forense, che modererà l'incontro.