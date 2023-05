Fervono in paese preparativi per la 76ª Sagra delle ciliegie. L'appuntamento è per domenica 4 giugno, a partire dalle 16.30, nel piazzale delle Grotte, con la tradizionale sfilata dei carri, per trascorrere tutti insieme una giornata di allegria, divertimento e spensieratezza. Prosegue, quindi, l'annuale appuntamento con la tradizione, nata a partire dalla Fiera del bestiame.

L'iniziativa è diventata un importante evento caratterizzato dalla sfilata dei carri ornati con ciliegie ed ispirati a temi vari.

Tutti i pastenesi sono coinvolti nella kermesse dedicata al frutto che il paese produce e che in occasione della sagra viene distribuito ai visitatori. Il fervore, la competizione fra i carristi e il coinvolgimento sono intensi durante la festa e in questa atmosfera singolare vengono trasportati tutti i visitatori.