È ufficiale mercoledì prossimo "Break The Wall Tour " farà tappa a Fiuggi.

L'attore turco Can Yaman incontrerà anche gli studenti delle scuole superiori, prima nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 10.30 al Teatro comunale e a seguire nel show cooking promosso dall'istituto alberghiero Michelangelo Buonarroti guidato dal Francesco Cozzolino.

«Grazie alla sinergia tra l'associazione "Can Yaman for Children", l'azienda De Cecco, il Comune di Fiuggi Assessorato Cultura e Delegato alla Pubblica Istruzione, Radio Centro Fiuggi e Istituto Alberghiero di Fiuggi - spiegano i promotori dell'evento - il tour farà tappa nella cittadina termale, per un evento dedicato agli alunni delle classi finali. Sarà l'occasione per sensibilizzare sul tema dell'alimentazione e l'adolescenza, insieme all'attore Can Yaman, co-fondatore dell'omonima associazione che quest'anno si prefigge come obiettivi quelli di sensibilizzare l'opinione pubblica sul disagio giovanile e aumentare la consapevolezza sul tema».

L'attore sarà affiancato da specialisti del settore per diffondere informazioni di prevenzione e sensibilizzazione, fornendo strumenti diretti, rivolti sia ai giovani sia ai loro genitori o tutori. Tra gli obiettivi della Associazione "Can Yaman for Children" anche quello di raccogliere fondi da destinare agli interventi infrastrutturali e di ammodernamento del reparto di neuropsichiatria infantile del policlinico Umberto I di Roma.