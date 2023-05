Dal 19 al 21 Maggio si terrà a Roccasecca l'International Flute Workshop, una manifestazione fortemente voluto dal flautista americano Danilo Mezzadri e organizzata in collaborazione con i Comuni di Roccasecca e Arpino, la XV Comunità Montana "Valle del Liri", la Ouachita Baptist University, l' Associazione "Le Tre Torri" di Roccasecca, Zona Musica di Ancona, Assoflute Associazione Musicale, la Pro-Loco di Arpino che quest'anno giunge alla sua IV edizione. La direzione artistica è affidata ai Maestri Danilo Mezzadri e Fabio Angelo Colajanni.

Un momento didattico importante che, specie nel weekend, farà incontrare studenti americani con studenti che arriveranno da ogni parte d'Italia. Tra gli ospiti di questa edizione, accanto ai flautisti americani Danilo Mezzadri e Carlos Feller, ci saranno la flautista inglese Carla Rees, la pianista Mary Chung, il Quartetto Image composto dalle flautiste Beatrice Petrocchi, Agnese Cingolani, Cecilia Troiani e Vilma Campitelli, il pianista Catello Milo, il percussionista Davide Eusebi e il flautista Fabio Angelo Colajanni. Si inizierà domani,19 maggio, alle ore 18.30 nella sala del palazzo Boncompagni di Arpino con un concerto dedicato agli insegnanti e studenti americani e che vedrà nella seconda parte l'esibizione del Millennium Duo con Fabio Angelo Colajanni, flauto e ottavino e Catello Milo al pianoforte. Grande attesa per la prima esecuzione del brano "Soul of notes" composto per l'occasione dal pianista e compositore Catello Milo e dedicato ai flautisti Fabio Angelo Colajanni e Danilo Mezzadri.

Sabato 20 Maggio alle ore 21.00, nella Chiesa S. Maria delle Grazie di Caprile concerto di tutti i docenti ospiti della manifestazione mentre Domenica 21 Maggio, alle ore 17.00, nella sala S. Tommaso del palazzo Boncompagni di Roccasecca, concerto dei giovani flautisti con ospite Emanuele Orsini. L'attività concertistica farà da corollario a tutta una serie di masterclass e workshop che gli artisti ospiti terranno nei giorni di sabato e domenica a Roccasecca e che vedranno la partecipazione di flautisti provenienti da varie parti d'Italia. Tutti i concerti saranno ad ingresso libero. Partner della manifestazione il negozio di musica "MusicalCentro" di Cassino e il negozio americano Flute Specialists. Per info sulla manifestazione è possibile inviare una mail ad assoflute@hotmail.it o contattare il numero 0776.743033.