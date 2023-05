Raggiungeranno la città di Bastia Umbra, per poi marciare verso Assisi, i partecipanti verolani alla Marcia della pace PerugiAssisi 2023.

Saranno tre i pullman che, dalla cittadina ernica, partiranno domenica 21 maggio alla volta dell'Umbria, per coprire i 10 km finali di una marcia pacifica che non sente affatto i suoi 62 anni di vita.

In cammino per la pace sin dal 1961, la marcia PerugiAssisi, è un momento di consapevolezza, confronto e crescita sul futuro di pace in cui ogni uomo vorrebbe vivere.

L'amministrazione comunale ha voluto aderire a questa lodevole iniziativa e sarà presente con un numero importante di partecipanti, composto dagli alunni e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Veroli 2 con la dirigente scolastica, professoressa Angela Avarello, da privati cittadini, dai volontari della Protezione Civile e dal Nuovo Comitato di Santa Maria Assunta della contrada di Santa Francesca.

Il commento

«Essendo una marcia molto lunga, abbiamo aderito all'ultimo tratto di 10 km, che è quello da Bastia Umbra, e faremo questo ultimo pezzo insieme a tanti bambini e ragazzi - ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Cristina Verro - al loro fianco, marceremo verso un ideale di pace. Nei giorni scorsi, abbiamo partecipato ad un incontro online con il Comitato organizzatore e con i sindaci delle città aderenti.

Veroli ha sempre mostrato sensibilità verso le iniziative dedicate alla pace, ed il Monumento di Pietro Spagnoli e Ornella Ricca è un esempio concreto. Martedì mattina, il consiglio comunale dei ragazzi terrà nella nostra sala consiliare una sessione straordinaria dedicata proprio alla pace. Non potevamo mancare alla marcia».

Appuntamento, dunque, per domenica prossima.

Anche Veroli ha aderito alla Marcia della pace PerugiAssisi 2023. Come detto saranno tre i pullman che partiranno dalla città ernica.