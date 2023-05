Il viaggio della terza edizione di "LazioSound" è pronto a far tappa a Frosinone. Domani pomeriggio alle 18.30, al conservatorio "Licinio Refice", si svolgerà la finale della categoria "Jazzology". Per l'occasione ci sarà anche un ospite speciale, Danilo Rea.

«La categoria "Jazzology", come ogni anno, premia le nuove leve e le giovani eccellenze del jazz italiano, con un occhio ai maestri del virtuosismo ma anche alle contaminazioni che negli anni hanno nutrito il jazz, rendendolo un genere assolutamente contemporaneo – spiegano dall'organizzazione – In palio, per il vincitore della categoria, oltre a percorsi professionali di primo livello attraverso programmi e risorse dedicate alla promozione, alla produzione, alla consulenza manageriale e alla formazione, è prevista anche la partecipazione al celebre 57° Donostiako Jazzaldia, a San Sebastián in Spagna».

Special guest dell'appuntamento di domani sarà, come detto, Danilo Rea. «La storia in musica di Rea, del resto, nasce proprio a Roma, tra le pareti di casa, dove l'incanto per i vecchi vinili di Modugno è più forte, già da piccolissimo, di qualsiasi divertimento: il vero gioco è suonare il piano, il vero incanto è la musica, il vero sogno è la melodia, il vero abbandono è nell'armonia – spiegano – E la passione diventa studio al conservatorio di Santa Cecilia, dove si diploma in pianoforte con il massimo dei voti e dove insegna nella cattedra di jazz fino al 2017.

Studi classici, rock e pop influenzano la sua formazione e convergono attraverso il jazz, la sua vera passione, in uno stile inconfondibile e unico composto di due ingredienti fondamentali: melodia e improvvisazione. Tra le sue collaborazioni più recenti, i lavori con Gino Paoli».

Sul palco di Frosinone Danilo Rea accompagnerà i finalisti Adriano Tortora Trio, Ale'ne e Conversessions.

A decretare il vincitore della categoria saranno Mario Ciampà (direttore artistico di Jazz Festival, partner di progetto, uno dei festival più importanti della capitale) e Serena Brancale (cantante e docente).

Ma non è tutto, perché i vincitori della terza edizione di "LazioSound" si esibiranno poi a luglio nella cornice del Castello di Santa Severa nel grande appuntamento annuale con "LazioSound Festival".

"LazioSound" è il programma delle Politiche giovanili della Regione per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio attraverso strumenti economici, interventi mirati, partnership ed attività di promozione finalizzate a sostenere le componenti artistiche giovanili indipendenti.

Oltre alla data di Frosinone già previsto un altro appuntamento che interesserà Colleferro. Il prossimo 20 maggio nell'auditorium della città si svolgerà la finale della categoria "Borderless", una categoria che unisce e fa incontrare la creatività musicale a 360 gradi. Questo settore premia soprattutto la sperimentazione e la capacità di innovare pensando fuori dagli schemi. Sul palco di Colleferro i finalisti Emanuele Schillaci, Emiliano Tessitore Project e Walter Laureti. Special guest della serata sarà Adriano Viterbini e il coro "Occhi Chiusi in Mare Aperto".