Confcooperative Lazio presenta a Veroli la prima edizione di "Benesserci – Star bene è un modello", evento promosso dalla Federazione Cultura Turismo Sport Lazio con il Patrocinio del Comune di Veroli. Si terrà il 2 giugno.

Un evento, realizzato con il sostegno di Fondosviluppo, che nasce per valorizzare il sistema cooperativo, promuovere le comunità e i territori della Regione Lazio attraverso uno stile di vita improntato allo star bene e al viver sano.

Determinante il confronto costante ed efficace tra tutte le imprese del network cooperativo, come evidenzia il presidente di Confcooperative Lazio, Marco Marcocci: «Valorizzazione dei territori, cura delle persone e diffusione del modello cooperativo: la sintesi di Benesserci è il risultato della collaborazione e della dedizione di tutte le anime di Confcooperative Lazio, in particolare della Federazione Cultura Turismo Sport Lazio che ha organizzato e promosso un evento per celebrare le eccellenze della nostra regione, coinvolgendo la comunità locale e creando un'occasione per presentare il modello cooperativo attraverso la sua caratteristica principale: le persone al centro».

"Benesserci" prenderà il via alle ore 10.30 con l'evento inaugurale alla presenza dei rappresentanti istituzionali del Comune di Veroli, di Confcooperative Lazio e dei partner tecnici. A seguire, nei diversi punti d'interesse della città, inizieranno attività sportive (ginnastica dolce, mini tennis, mini basket e mini volley), mini-screening, visite guidate alla scoperta delle bellezze del luogo con la partecipazione della Proloco, esperienze sensoriali al buio e rievocazioni dei giochi popolari. E ancora degustazioni di vini e oli, showcooking per realizzare ricette di sana alimentazione a cura dell'Istituto Alberghiero G. Sulpicio di Veroli, assaggi delle specialità locali e proposte street food.

Per prendere parte a visite guidate, esperienze sensoriali e degustazioni/showcooking è necessaria la prenotazione sul sito: https:www.prolocoveroli.it. Lo spazio BEC – BeConfcooperative sarà la cornice del racconto delle opportunità e delle testimonianze del mondo cooperativo. Incontri, dibattiti e approfondimenti a cura di nutrizionisti, scrittori, cooperatrici e cooperatori.

Al termine della giornata ci si ritroverà in piazza Giuseppe Mazzoli per vivere una serata di musica con dj set. Ingresso gratuito.