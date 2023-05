Una folta rappresentanza di studenti del liceo scientifico "Severi" di Frosinone, non soltanto si è aggiudicata le finali nazionali delle Olimpiadi della Matematica sia nelle gare individuali, sia in quelle a squadre, ma ha conseguito la menzione d'onore per la gara individuale con la splendida affermazione di Filippo Cioccolanti della 4ª B.

Si tratta di una competizione di altissimo profilo, che prevede una selezione molto rigorosa, di difficile approccio anche per i ragazzi più preparati. Per la gara individuale, che ha visto classificarsi proprio Filippo, gli alunni hanno infatti partecipato a due fasi, quella d'istituto e quella provinciale; a quest'ultima hanno aderito ben undici scuole del nostro territorio.

Per la gara a squadre la selezione si è svolta a Roma il 3 marzo scorso presso le Università Tor Vergata e La Sapienza: il Severi ha presentato una squadra di sette alunni in ciascun campo di gara. I giovani ed eccezionali matematici hanno sfidato diciannove squadre partecipanti a Tor Vergata e settanta a La Sapienza, e sono riusciti nell'ardua impresa sempre Filippo Cioccolanti della 4ª B; Lorenzo D'Amico e Stefano Ferrante della 4ª B; Giuseppe Coppotelli della 4ª B scienze applicate; Michelangelo Fiorentino della 4ª C; Cristina Lazzari, Alba Ruci e Alessandro Scarso della 3ª A; Marco Bardeggia, Simone Toti della 3ª B scienze applicate; Elisabetta Bracaglia, Giovanni Natali e Zoe Rorato della 3ª D; Cecilia Storace della 2ª A.

La fase nazionale si è tenuta a Cesenatico: il liceo ha incrociato le dita sognando il podio o comunque un riconoscimento prestigioso. E il sogno si è avverato grazie all'impegno caparbio di tutta la giovane delegazione frusinate e alla tenacia del bravissimo Filippo, studente che eccelle in tutti gli ambiti disciplinari. Grandissima la soddisfazione della dirigente scolastica Antonia Carlini, delle docenti referenti, le professoresse Alessandra Turriziani e Stefania Crescenzi, e del professor Guido Dell'Uomo, "veterano" delle spedizioni vittoriose del "Severi" che con la collega Turriziani ha accompagnato i ragazzi nell'ultima trasferta.