In festa a Supino per San Cataldo. Tra gli eventi religiosi di oggi, alle 18 la processione della reliquia del santo braccio dalla chiesa di Santa Maria Maggiore al santuario. Presterà servizio la banda musicale "Gesualdo Coggi" di Supino. Alle 18.30 messa presieduta dall'arciprete parroco don Sergio Antonio Reali. Alle 20 all'interno del santuario musical Salve Regine, riflessioni, musica, preghiera e danza di Mancini e Mastracci. Domani alle 7 apertura del santuario e celebrazioni delle messe alle 7.30 e 9.

Alle 9 servizio musicale in piazza Umberto I della banda musicale di "San Giorgio a Liri". Alle 11 la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Ambrogio Spreafico. La messa sarà animata dal coro diretto dal maestro Serenella Bracci. Alle 12 la processione con la statua e con la reliquia del braccio di San Cataldo; alle 10.30 la messa. Alle 21 il concerto bandistico San Giorgio a Liri, alle 23 spettacolo pirotecnico. Venerdì in piazzale Kennedy alle 21 "I cugini di Campagna" in concerto.

Sabato alle 21 in piazza Umberto I spettacolo dj set Goddamn-dj Alessandro Ottaviani, vocalist Luca Iacovissi, alle 23 estrazione della lotteria. Domenica alle 19.30 nella chiesa di San Pietro concerto del Chorus Iocundus della scuola Puolalanmaen Lukio di Turku Finlandia insieme al coro Ludica Vocalia Fabrateria del liceo scientifico e linguistico di Ceccano.