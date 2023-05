Ambiente, "Nessi e connessi". Un'analisi chiara, quella di Annalisa Corrado e Rossella Muroni sulle connessioni che governano il nostro vivere e l'ecosistema, che verrà affrontata al Palazzo della cultura di Cassino giovedì alle 18.30. Le autrici dell'opera dialogheranno con Monica Di Sisto, con l'intervento di Anna Chiara Forte ed Elena D'Ambrosio. E i saluti dell'assessore comunale alla Cultura, Danilo Grossi. Si tratta di uno dei temi più attuali da affrontare, un confronto «sui legami causali da cui ripartire per affrontare le crisi del presente, a partire da quella climatica» spiegano le autrici. Un'opera, con la prefazione di Ilaria Capua, che sarà in libreria da domenica.

«Nell'epoca attuale siamo chiamati ad affrontare contemporaneamente crisi climatica, economica, sanitaria, geopolitica e sociale. Ma per farlo dobbiamo occuparci dell'una guardando alle altre, perché la scienza e l'esperienza ci dimostrano che sono questioni interconnesse. Bisogna essere consapevoli dei nessi tra diversi fenomeni, avere competenze interdisciplinari e serve una visione circolare della vita»: questa la tesi di Annalisa Corrado e Rossella Muroni. Più che un libro, è una bussola per cercare di districarsi in questi tempi complessi, «pieni di nessi nascosti e di connessioni impensabili, che però sono quelle che ci mettono in condizioni di decidere veramente da che parte stare» spiegano Annalisa Corrado e Rossella Muroni. Stati, aziende e cittadini devono, infatti, contribuire al cambiamento, rendendosi innanzitutto coscienti dei legami tra i vari ambiti.

«Le storie e i temi che abbiamo raccolto in questo libro - proseguono le autrici Corrado e Muroni - raccontano quanto la vita e l'ecosistema siano circolari, ma sono anche un viaggio nell'Italia già in transizione ecologica che in questi anni abbiamo conosciuto, amato e difeso». Dalla mobilità dolce e sostenibile che ha ispirato le esperienze della Bicipolitana, del Grab e dell'Appennino Bike Tour, alle comunità energetiche rinnovabili, passando per le nostre eccellenze della chimica verde, dell'agroecologia e dell'economia circolare. "Nessi e connessi" è un invito ad abbandonare l'idea di essere individui separati: ogni cosa che facciamo rimanda ad altro e ha delle conseguenze, tutta l'esistenza è una relazione costante tra individui ed esperienze.