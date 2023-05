Un incontro sul progetto di legalità per contrastare bullismo e cyberbullismo, dal titolo "Navigare nella legalità: i rischi della rete", a cura della prof.ssa Luciana Protani, è in programma il 10 maggio alle 10 all'Amministrazione Provinciale di Frosinone.

Nel corso dell'evento, l'ispettore della Polizia Postale Giovanni Galardo incontrerà gli studenti della scuola secondaria di primo grado del Primo Comprensivo del capoluogo per affrontare le tematiche, di estrema attualità, riguardanti l'uso responsabile delle nuove tecnologie.

L'ispettore illustrerà i rischi cui vanno incontro i ragazzi postando informazioni prettamente personali, video, foto che potrebbero cadere nelle mani delle persone sbagliate, arrecando seri danni agli autori dei post. Verranno trasmessi dalla Polpost documenti e slide per esemplificare tale discorso. Seguirà un dibattito, in cui gli studenti potranno fare domande, esprimere opinioni e parlare delle proprie esperienze personali.

Alle 16.30, invece, l'ispettore della Polizia Postale Giovanni Galardo incontrerà genitori e docenti per parlare delle responsabilità cui questi andranno incontro non attenendosi ai termini di legge che regolano l'uso delle tecnologie di informazione e navigazione (TIC) e dei dispositivi disponibili per controllare la navigazione dei minori. Presenti all'incontro la dirigente scolastica Edina Furlan, il corpo docente del primo comprensivo, la docente referente alla legalità Luciana Protani e l'assessore Valentina Sementilli.

La dirigente scolastica Edina Furlan ha voluto parlare dell'importanza di questo incontro «per conoscere e utilizzare i mezzi tecnologici nel modo più corretto, proficuo e sicuro. Proprio per questo, come scuola, conduciamo da anni interventi di promozione della legalità e della lotta al cyberbullismo, nonché di informazione verso i pericoli della rete, coinvolgendo non solo gli alunni, ma tutta la comunità scolastica e le famiglie. Questo incontro rappresenta l'ultimo dei tantissimi interventi che abbiamo organizzato».