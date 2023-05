Anche quest'anno si rinnova il "Premio Rotary Club Frosinone", giunto alla ventiduesima edizione, che si pone come obiettivo di "risvegliare nelle future generazioni l'orgoglio di appartenere a un Paese di straordinari talenti nel campo della musica e dell'arte", interessando, come di consueto, i migliori ex studenti del conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone. Per il secondo anno consecutivo la partnership vedrà coinvolta, oltre al conservatorio, la nostra testata che assicurerà la copertura mediatica dell'evento.

Il Rotary Club di Frosinone, presieduto dallo scorso anno dalla dott.ssa Francesca Casinelli, erogherà tre borse di studio, del valore ciascuna di 700 euro, ai migliori diplomati di 1° e/o 2° livello e del vecchio ordinamento del conservatorio che si sono contraddistinti per merito e talento nell'anno accademico 2021/2022. Il conservatorio, diretto da giugno scorso dal maestro Mauro Gizzi, offrirà la prestigiosa location dell'auditorium "Daniele Paris" per la serata conclusiva della manifestazione – già fissata al 23 giugno – e naturalmente ai suoi più prestigiosi diplomati per il concerto, frutto del costante e appassionato lavoro didattico.

I premi riguarderanno gli ex studenti diplomati in pianoforte, composizione e viola, in una logica di alternanza tra le materie oggetto della selezione che si terrà il 17 maggio al conservatorio di Frosinone. I candidati, alla presenza di una commissione valutatrice composta dal direttore del "Refice", dalla presidente del Rotary, dai tre professori referenti per le tre aree di competenza e da un rappresentante di Ciociaria Oggi, terranno la propria esibizione ai fini dell'assegnazione delle borse di studio.

Il Premio Rotary, che è rivolto a una platea nazionale di neodiplomati di tutti i conservatori italiani, riveste una particolare importanza per la nostra provincia che assurgerà a prestigiosa vetrina in grado di dare visibilità a musicisti che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro.

Si configura, quindi, come una sorta di raccordo tra il mondo accademico e quello professionale, favorendo sbocchi lavorativi nell'attività concertistica, in quella solistica e nell'insegnamento. Tali valori rientrano anche tra gli obiettivi del Rotary che ritiene la promozione musicale propedeutica alla crescita culturale, etica e sociale del territorio e in tale prospettiva favorisce gli studenti meritevoli e talentuosi nel percorso di studio, contribuendo a fornire loro opportunità di vita.

E, in tal senso, viene onorabilmente rispettato lo storico motto rotariano "servire al di sopra di ogni interesse personale", imperativo sempre valido per un'istituzione che dal 1905 si pone al servizio della società.