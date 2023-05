"Donne, politica e istituzioni". È il tema al centro dell'incontro in programma oggi, alle 19, al Cantinone di Palazzo Visocchi, su iniziativa della lista "Atina Futura" e della sua candidata sindaco Aurora Aprile. Proprio la stretta attualità del tema, con la Aprile unica candidata donna alla carica di sindaco, la seconda della storia di Atina, e i profili di relatrici e relatori che interverranno annunciano un confronto molto interessante.

Saranno presenti la professoressa Fiorenza Taricone, docente ordinaria di Storia delle dottrine politiche e questione femminile all'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, già consigliera della Provincia di Frosinone, numerose cariche istituzionali della provincia, rappresentanti di associazioni e del terzo settore che operano sul territorio.

Con la professoressa Taricone, al tavolo dei relatori sederanno la consigliera di parità della Regione Lazio Silvia D'Oro, la consigliera regionale Marta Bonafoni, presidente della Commissione pubblicità e trasparenza della Regione Lazio, e la consigliera di parità della Provincia di Frosinone Marta Bonaviri. Inoltre, saranno presenti per dare il loro contributo al momento di confronto i professori Maurizio Esposito e Giancarlo Scalese dell'Università di Cassino e del Lazio meridionale.

"Questo appuntamento, in continuità con le analoghe iniziative del progetto di "Atina Futura" - spiegano gli organizzatori in una nota - è volto alla promozione della cultura di genere e delle pari opportunità per diffondere la cultura del rispetto tra i generi, garantire la piena realizzazione delle parità, promuovere e attuare gli strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni anche nei luoghi della rappresentanza politica. La tavola rotonda si propone di rispondere a questi bisogni espressi dal territorio e in particolare dagli stessi enti pubblici".