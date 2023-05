"50 Top Pizza", le pizzerie migliori d'Europa: ai primi posti c'è anche uno chef cepranese, Simone Lombardi. La Pizzeria "IMperfetto" di Lombardi e dell'irpino Tonino Cogliano ha vinto il premio speciale "Performance of the Year 2023 - Robo Award" e si è aggiudicata l'undicesimo posto della "Guida 50 Top Pizza Europa", il primo in Francia. Simone Lombardi lavora Oltralpe a Puteaux e a Ceprano dove, proprio nei giorni scorsi, ha inaugurato il locale "Totò Bistrot", che propone la famosa pizza che gli ha fatto conquistare l'undicesimo posto in Europa. Ma la sua scalata nella singolare competizione non si ferma, in quanto l'undicesimo posto nella "Guida 50 Top Pizza Europa" ha aperto a Lombardi e Cogliano le porte del Teatro di corte del Palazzo Reale di Napoli, dove si svolgerà la seconda edizione della classifica mondiale, in cui saranno svelate le 100 migliori pizzerie al mondo.

Sarà l'occasione per tirare le somme del lavoro svolto dal numerosissimo panel di ispettori di "50 Top Pizza", e verranno illustrate le novità del settore a livello globale. In questa occasione sarà svelata la migliore pizzeria del mondo dopo l'ex aequo dello scorso anno, che ha visto trionfare a pari merito "Una Pizza Napoletana a New York" e "I Masanielli - Francesco Martucci" di Caserta. I cepranesi nel mondo continuano ad emergere, talenti di svariati settori che si distinguono fra le eccellenze, mantenendo alto il nome dell'Italia e, come in questo caso, portando Ceprano sulla vetrina internazionale. Simone Lombardi è partito da Ceprano, a Puteaux ha trovato il successo e a Ceprano è tornato per portare la sua pizza con "Totò Bistrot". Le radici sono importanti per il giovane ciociaro, a cui auguriamo successo e fama.