L'enorme largario di piazza Labriola si è saturato in appena un'ora. A partire dalle 22, infatti, i visitatori giunti a migliaia da tutta la provincia, dal pontino, dal Molise e dalla Campania, si erano assiepati persino sotto i portici e nei giardinetti adiacenti il palazzo di Giustizia per tentare di agguantare almeno un supplì o un arrosticino di pecora. L'International Street Food in corso da venerdì sera, fino alla mezzanotte di oggi, nel centro della città martire e giunto quest'anno alla settima edizione, continua a battere ogni record in termini di partecipazione.

Il pienone

Ad alzare il sipario dell'evento, l'amministrazione comunale, che venerdì era presente in toto al taglio del nastro.

«Questa è una manifestazione che porta nella nostra città cibi di qualità da tutto il mondo con tanti stand diversi e di grande valore», ha affermato il sindaco di Cassino Enzo Salera. «E già dalla prima serata - ha aggiunto - è stato un grandissimo successo con migliaia e migliaia di persone che hanno avvolto la nostra città».

Gli ha fatto eco l'assessore al Commercio e alle Attività produttive Maria Rita Petrillo: «Un successo strepitoso, un'occasione importante per la nostra città, un regalo per tutti i cittadini». Ha proseguito: «Le foto parlano da sole. È stato un momento di condivisione per tutti i cittadini che penso mancava da tempo e soprattutto mancava organizzato e configurato in questo modo. È un primo regalo che ho voluto fare alla mia città da quando mi sono insediata».

Un evento che mira ad accrescere l'attrattività della città martire: «È un'iniziativa fondamentale per rilanciare la città», ha aggiunto Petrillo. «Indubbiamente porta e porterà beneficio a tutto l'indotto del commercio e alle attività turistiche. Non dimentichiamo, infatti, che lì ci sono comunque 150 persone che lavorano negli stand e che stanno alloggiando negli hotel della città. C'è un beneficio a 360°. Inoltre, bisogna sottolineare che non si tratta di una manifestazione esclusivamente serale, ma si svolge anche di giorno e quindi crea un movimento nella città di cui beneficiano tutte le attività commerciali del centro».

Ha poi spiegato: «È anche un modo per far conoscere Cassino. Si tratta infatti di un'iniziativa che solitamente è dedicata alle città più importanti. Devo dire che sono molto contenta e orgogliosa di essere riuscita a portare l'International Street Food qui a Cassino».

L'offerta

Appena si arriva in prossimità di piazza Labriola, si è avvolti da profumi inebrianti che si intrecciano tra loro, provenienti dai tanti truck dediti a preparare dell'eccellente cibo di strada.

Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. È infatti possibile gustare un ampio menù adatto a tutti i palati: gli arrosticini, i kurtos ungheresi, gli hamburger di angus argentino, la cucina messicana, il polipo gourmet, hamburger vari, la frittura di don fritto, la cucina argentina, le patatine fritte twister e con il cheddar ed il bacon, la pasta mantecata, la pizza, i donuts, le bombette pugliesi, i bomboloni e le ciambelle fatte sul momento, una serie di birrifici di eccellenza, sia italiani che stranieri, e molto altro.

L'iniziativa, che vede Cassino quale trentesima tappa, è costituita da ben cento appuntamenti distribuiti lungo tutto lo stivale da marzo a novembre 2023. Un calendario intenso di eventi, che toccherà tutti gli angoli del Paese e permetterà di assaporare le migliori specialità italiane e straniere.