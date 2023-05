L'amministrazione comunale, guidata da Lucio Fiordalisio, ha diramato nella giornata di ieri un invito, rivolto a tutti i soggetti interessati, a presentare le proprie proposte per "arricchire" il futuro cartellone dell'estate patricana 2023.

Chiunque volesse organizzare un evento culturale, sportivo, ricreativo o musicale, può contattare il Comune, aderendo così all'iniziativa "Partecipa pure tu all'estate patricana".

L'idea, come accaduto nel recente passato, è quella di avere in mano più progetti per poter stilare un programma ricco di eventi che coinvolga più fasce della cittadinanza e attiri dei turisti nel paese lepino. Quello della cultura e del turismo è sempre stato un settore molto seguito e curato dall'amministrazione Fiordalisio, che ha sempre cercato il contributo di tutti i soggetti e di tutte le contrade del paese: anche per quest'anno, l'intenzione è quella di proseguire sulla strada intrapresa, i cui risultati sono stati sempre soddisfacenti e lusinghieri. Coloro che fossero interessati posso scrivere all'indirizzo e-mail segreteriasindaco@comune.patrica.fr.it oppure contattare il numero telefonico 0775.222712.