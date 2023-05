Una grande festa dell'agricoltura che ha visto sfilare decine di trattori, provenienti da tutta la provincia, lungo le strade principali della città. È stata un vero successo, domenica scorsa, la prima edizione del "Raduno di trattori" organizzato nel piazzale dello stabilimento "Irgom", con la presenza di centinaia tra addetti ai lavori e semplici cittadini, fra cui tante famiglie. In rappresentanza dell'Amministrazione comunale, il sindaco Roberto Caligiore e l'assessore all'Ambiente Riccardo Del Brocco, a cui si è aggiunto il delegato Pasquale Bronzi.

Del Brocco ha commentato con soddisfazione l'iniziativa: «Insieme al sindaco abbiamo voluto portare il saluto dell'Amministrazione all'apertura del primo Raduno di trattori organizzato dalla Irgom insieme a Diego di Vico e all'azienda agricola Tiblandi. L'agricoltura è un settore cardine dell'economia, che dobbiamo rilanciare anche a livello comunale. Lo faremo sfruttando al meglio la filiera che, grazie all'onorevole Massimo Ruspandini, va dal ministro Francesco Lollobrigida all'assessore regionale Giancarlo Righini». Entusiasti per il successo ottenuto dalla manifestazione, gli organizzatori hanno aggiunto: «La grande presenza di addetti ai lavori e appassionati, che ringraziamo, sarà sicuramente di impulso per nuove iniziative intorno a questo settore. Avere ricevuto una grande partecipazione è segno di calore e stima.

Ringraziamo anche l'Amministrazione comunale per avere patrocinato l'evento e in particolare l'assessore Del Brocco per il suo sostegno». Ma c'è di più. Per il prossimo anno l'organizzazione annuncia, insieme al raduno di trattori, un'esposizione di specialità agricole locali, con una festa che durerà tre giorni.