Venerdì prossimo alle 18, nella sala conferenza della Camera di Commercio di Frosinone in via Roma, l'associazione culturale "Impegno" incontrerà Federica Angeli, cronista di nera e giudiziaria per il quotidiano "La Repubblica" e nota per le sue inchieste sulla mafia romana e in particolare quella di Ostia. Proprio per le sue inchieste vive sotto scorta ed è stata insignita di numerose onorificenze, tra le quali quella di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

In quell'occasione sarà presentata l'ultima fatica letteraria della giornalista "40 secondi – Willy Monteiro Duarte. La luce del coraggio e il buio della violenza". Un libro che vuole essere una carezza per Willy, in punta di piedi, anche nel rispetto della sua famiglia che ha mostrato una grandissima umanità, come dichiarato dall'autrice. Federica Angeli sarà intervistata da Stefano Testa, avvocato e scrittore, nonché nostro collaboratore nelle pagine culturali.

Un omicidio efferato avvenuto a Colleferro poco più di due anni fa che, indipendentemente dalle modalità e dalle motivazioni, si verifica in una zona dove i due indici di abbandono scolastico (dopo la licenza media) e l'incidenza di neet (giovani

non inseriti in percorsi di istruzione e formazione, né occupati), segna un picco rispetto alla media nazionale.

«L'idea nasce – scrive il presidente dell'associazione, Maurizio Plocco – dalla necessità di approfondire il rapporto che i giovani di oggi, in una società fluida e social, hanno con la cultura, la lettura ed in generale con percorsi educativi e formativi. Quando questo rapporto non c'è o è deficitario, il degrado culturale la fa da padrone e nascono rabbia e violenza sociale, sconfitte e voglia di rivincita».

Il confronto con il testo e con l'autrice rappresentano, altresì, un'importante occasione per affermare tra i giovani la cultura dei valori civili con il contrasto verso ogni forma di violenza e l'educazione alla legalità. All'evento saranno presenti le autorità istituzionali, politiche e religiose della provincia.