Cresce l'attesa per la VII edizione dell'International Street Food: l'evento che porterà nella città martire oltre 30 truck food e 150 espositori provenienti da tutta Italia. Un'esperienza a 360° del cibo di strada, che consentirà ai visitatori di poter fare «il giro del mondo» in piazza Labriola, assaporando i cibi più blasonati del globo grazie alla presenza dei numerosi stand gastronomici dal sapore internazionale.

L'aspettativa

Dopo il grande successo di pubblico delle prime ventinove tappe svoltesi dall'inizio di marzo con oltre un milione e 200.000 visitatori, la VII Edizione dell'International Street Food - la più importante manifestazione di Street Food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino - arriva quindi a Cassino. La 30° tappa di questo importante evento itinerante, che vanta il patrocinio del Comune di Cassino, si svolgerà da venerdì 5 a domenica 7 maggio in piazza Labriola (venerdì dalle 18 alla mezzanotte, sabato e domenica dalle 12 alle 24).

Tanti truck con dell'eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. Sarà possibile gustare: gli arrosticini, i kurtos ungheresi, gli hamburger di Angus argentino, la cucina messicana, il polipo gourmet, hamburger vari, la frittura di "Don Fritto", le patatine fritte twister e con il cheddar ed il bacon, la pasta mantecata, la pizza, i donuts, la cucina argentina, le bombette pugliesi, i bomboloni e le ciambelle fatte sul momento, una serie di birrifici di eccellenza, sia italiani che stranieri, e molto altro.

Nello stesso posto si potranno gustare prodotti di paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori. L'iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 100 tappe distribuite lungo tutto lo stivale da marzo a novembre 2023. Un calendario intenso di eventi, che toccherà tutti gli angoli del Paese e permetterà di assaporare le migliori specialità italiane e straniere. Sempre all'insegna della qualità, della passione per il cibo fatto a mano e della convivialità.

La nuova edizione è ripartita in grande stile, forte del successo riscosso lo scorso anno: nel 2022 sono stati oltre quattro milioni i visitatori. Il pubblico è accorso numeroso e con molto entusiasmo in ogni tappa per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo festival, gli chef su strada, che hanno difeso con caparbietà e orgoglio i loro street food.

L'assessora al Commercio, Maria Rita Petrillo, in accordo con il sindaco Enzo Salera ha voluto tale iniziativa, che per i numerosi visitatori previsti avrà una ricaduta economica positiva per le strutture ricettive della città e del territorio ma pure per le altre attività commerciali, anche «per dare un'opportunità di respiro nazionale alla nostra città». «È stata una grande sorpresa apprendere che un evento di tale portata, che normalmente si svolge solo nelle grandi città, si potesse concretizzare anche a Cassino - ha dichiarato l'assessora Petrillo - pertanto la sua presenza mi inorgoglisce. Di questi tre giorni beneficerà tutto l'indotto commerciale, turistico e culturale della città».