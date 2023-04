«Il taglio del nastro ha sancito un altro risultato raggiunto, un altro impegno mantenuto dalla nostra amministrazione, io sono fiero del lavoro fatto», queste le parole del sindaco Libero Mazzaroppi durante la cerimonia per l'inaugurazione del Palazzetto dello Sport di Aquino, il PalAquino. È stata una giornata di festa, una giornata di grandi emozioni in cui le associazioni sportive della città hanno giocato un ruolo determinante, da protagoniste, partecipando attivamente con delle esibizioni o portando i loro atleti.

Questo era l'obiettivo dell'amministrazione comunale: creare finalmente uno spazio di aggregazione, una casa per le associazioni della città, un luogo che sarà dedicato a tante discipline diverse, variegando quindi l'offerta per i cittadini. I lavori per la realizzazione dell'opera si sono conclusi proprio in queste settimane e ieri il momento culminante, il più atteso di tutti e... da tutti.

L'ospite d'onore

Alla cerimonia ha preso parte l'ex calciatore di serie A Giuliano Giannichedda, figlio di questa terra, che ha militato in squadre come Udinese, Lazio e Juventus, oltre che nella nostra nazionale. «È una struttura meravigliosa, mi sono complimentato con il sindaco e con tutta l'amministrazione perché per favorire la diffusione dello sport c'è bisogno di impianti in cui i ragazzi possano allenarsi. Questa diventa una risorsa del territorio». Era prevista anche la presenza di un altro grande campione del calcio, Beppe Incocciati, impossibilitato all'ultimo minuto per un impegno ministeriale. Tanti gli amministratori e i sindaci dei comuni limitrofi che hanno scelto di essere presenti al taglio del nastro. A portare i saluti della Provincia è stata la vicepresidente Valentina Cambone. La cerimonia è stata presentata da Aurora Folcarelli, giornalista di Teleuniverso.

Gli interventi

Il vicesindaco Carlo Risi, che ha ricoperto in questi anni anche l'incarico di assessore al Bilancio, ha sottolineato quanto lavoro ci sia stato per arrivare a questa inaugurazione che sancisce un altro punto realizzato nel programma di cinque anni fa: «Questa è la dimostrazione che la nostra amministrazione onora gli impegni presi con i cittadini - ha detto Risi - vogliamo continuare così, lavorando duramente per realizzare tutti i progetti utili per la nostra città, quelli che abbiamo dettagliatamente elencato nel nostro programma, quelli che entro i prossimi cinque anni saranno realizzati. Esattamente come è successo stavolta. Siamo convinti che lo sport sia determinante per educare i giovani, per farli crescere nel modo giusto, guidati dai valori che esso incarna». Il merito, hanno sottolineato il sindaco Mazzaroppi ed il vicesindaco Risi, va anche all'assessore al lavori pubblici Andrea Capraro, che ha seguito l'iter e la realizzazione dei lavori senza risparmiarsi mai. «La gioia dei nostri ragazzi, dei giovani che abbiamo visto oggi partecipare a questa inaugurazione, ci ripaga del lavoro fatto per giungere a questo risultato: offriamo una struttura che sarà una opportunità per tutti loro - ha concluso il sindaco Libero Mazzaroppi - Abbiamo fatto tanto per questa città, questa è solo la ciliegina sulla torta che completa un impegno straordinario e una lunga serie di opere realizzate. Sono certo che i cittadini di Aquino ci dimostreranno il loro apprezzamento e ci rinnoveranno la loro fiducia».