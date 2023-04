Nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria Maggiore di Ferentino, dotata di un prestigioso organo "Bevilacqua", oggi alle 18.30 appuntamento con la grande musica in un concerto ad ingresso libero, organizzato dal conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone, che rientra nel programma "Musica Itinerans - I Concerti del Refice sul territorio". Un evento per valorizzare e rafforzare il legame con il territorio, decentrando alcuni concerti della stagione artistica nelle più belle location della provincia.

In questa occasione, saranno le note della celebre "Toccata e fuga" in re minore op. 129 - affidata all'organista di fama internazionale Riccardo Tiberia - del compositore austriaco Max Reger, stella della musica tardo-romantica per organo, di cui ricorrono 150 anni dalla nascita, ad aprire la serata. Il concerto proseguirà poi con la "Messa" il la maggiore op. 12 del compositore Cesar Franck, una delle figure di maggior rilievo nel mondo musicale francese del secolo XIX, caratterizzata da un intenso lirismo spirituale nei cinque movimenti classici della messa "Kyrie", "Gloria", "Credo", "Sanctus", "Agnus Dei", completati dal celeberrimo inno "Panis Angelicus". Esecuzione affidata a Cho Minseo - soprano, Gianluca Avallone - tenore, Qian Weijun - baritono, Francesco Salvador - violoncello, Giordano Cedrone - tastiera, Leonardo Ramponi - contrabbasso, Riccardo Tiberia - organo, il Coro del Conservatorio "Licinio Refice", sotto la direzione del compositore, strumentista, direttore e docente del Conservatorio maestro Fabrizio Menicocci. Un evento nel cinquantenario dell'istituzione AFAM presieduta da Alberto Gualdini, e diretta dal maestro Mauro Gizzi nel perseguire non solo la propria missione didattico-culturale, ma anche il forte legame con il territorio.