Dopo il rinvio della precedente edizione, causa le proibitive condizioni del tempo, si rinnova oggi e domani il percorso "Le vie della Solfatara", invitante appuntamento enogastronomico.

La manifestazione, per interessamento dell'assessore Emanuele Giannetti, delegato allo spettacolo, si avvale del patrocinio dell'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco e con il club "La fraschetta del pirata". L'organizzazione, affidata al coordinatore Biagio Liccardo, prevede la disposizione dei punti di ristoro sistemati lungo via Roma, piazza Trento e via Napoli. Si tratta di trenta postazioni con una ricca varietà di piatti tradizionali della rinomata cucina italiana.

Intanto per i buongustai alcune ghiotte anticipazioni: le delizie del mare, le bontà siciliane, gli artigiani del gusto, gli antichi sapori, le castagne di Pistone, la cantina dell'ascio e ancora tante altre squisitezze.

Non mancano poi i siparietti musicali: oggi con il dj Baldinelli in scena Tequila e la band Cicirinella live tour; domani sul palco salirà, invece, il gruppo musicale Brigallè.

Uno spazio è riservato ai mercatini con vendita di oggetti artigianali, mentre i bambini saranno allietati con lo spettacolo del mago e l'apertura dei gonfiabili.

L'inaugurazione è fissata per oggi pomeriggio alle ore 19.

Dunque i buongustai possono prendere parte alla rassegna in grado di soddisfare i palati più esigenti. Sulla scia di quanto avvenuto nelle passate edizioni, si prevede una massiccia presenza di visitatori provenienti anche dai paesi limitrofi.