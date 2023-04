Si scaldano i fornelli per la cinquantaseiesima edizione della sagra della crespella e cresce l'entusiasmo per l'attesa sfilata dei carri folcloristici. La rinomata kermesse legata al borgo di Santa Francesca si svolgerà domenica prossima. La sagra della crespella si conferma una delle manifestazioni folcloristiche più belle ed originali della Ciociaria. È tutto pronto per la manifestazione che rappresenta per tutta la comunità di Veroli, e non solo, un momento di aggregazione, condivisione e di riscoperta delle tradizioni e torna dopo lo stop del 2020 a causa dell'emergenza da covid-19. Grazie all'associazione "Amici sagra della crespella", si riparte con un programma davvero unico.

L'appuntamento con la cinquantaseiesima edizione è, dunque, per dopodomani alle ore 14.30 con il raduno dei carri folcloristici. Alle 15 al via la sfilata che rievocherà la cultura e le tradizioni contadine. Il tutto sarà accompagnato da momenti musicali del gruppo folk 2I SaltAllara" che si esibiranno con balli e musica popolare. Non mancherà l'intrattenimento con il gruppo dei "Fuscofolk". Alle 18 la premiazione dei carri e ancora tanta musica popolare con i gruppi folk che sicuramente coinvolgeranno anche i più timidi spettatori. Nel corso della manifestazione verranno distribuite le deliziose crespelle. In caso di avverse condizioni atmosferiche la manifestazione sarà rinviata a nuova data da destinarsi.

La dinamica associazione "Amici sagra della crespella" dà appuntamento a domenica a Santa Francesca per immergersi nell'atmosfera delle tradizioni.