Tutto pronto per la cinquantunesima edizione della mostra delle azalee che quest'anno ricade con i "primi" cinquanta anni dell'associazione Pro loco Supino, da poco diventata Aps. Domenica e lunedì le azalee invaderanno di colori e profumi le strade del centro storico. Una tradizione annuale attesa dai paesani, che mettono in lustro il loro amore e la loro dedizione per queste piante affascinanti e delicate, e dai curiosi che, sempre numerosi, ogni anno visitano il paese.

«Tante le attrattive annuncia -il presidente della Pro loco Massimo Palazzi - Si comincia domani in Piazza Umberto I, dopo il successo dello scorso anno, si continua con la scoperta dei luoghi enigmatici e simbolici del paese, fino ad arrivare a piazza San Nicola. Domenica apertura della mostra. Daniel con il suo violino allieterà la prima parte della mostra. I visitatori potranno, poi, fermarsi a pranzo e degustare un buon primo piatto della tradizione locale scelto dalla Pro loco, cucinato dallo Chef in Tacco 12 Emanuela Crescenzi. Nel pomeriggio si potranno ammirare i fiori e votare le piante rallegrati dal folclore del "Gruppo Folk " e, per chiudere, la musica degli Original Pulp Project. Lunedì la mostra sarà accompagnata dagli artisti di strada "Affa Bros" e dalla Banda musicale di Supino "Gesualdo Goggi". Alle 17 la maestra Geltrude racconterà la Pro Loco di Supino attraverso i suoi cinquant'anni accompagnata dalle note di "All Quartet" che chiuderà l'evento con la premiazione dei vincitori e la consegna del Premio "Giulio Barletta". Per festeggiare l'anniversario della Pro loco, il direttivo ha deciso di riprendere un fenomeno ormai presente in diverse realtà, anche ciociare, inaugurando "l'angolo del bacio", un richiamo alla pace e all'amore posto in uno dei luoghi suggestividel paese. A voi scoprire dove».