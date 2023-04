Cresce l'attesa per il tradizionale concertone del Primo maggio in piazza. Questa mattina alle 11, nella sala consiliare, è in programma la conferenza di presentazione della manifestazione. Protagonista sul palco il gruppo "Radici popolari", nato nel 2012 da un'idea dell'organettista Lorenzo Rea. Il sodalizio di musica folk è composto da sei elementi: Francesco D'Aversa, Alessandro D'Aversa, Alessandro Mauti, Vincenzo Quirico e Davide Ciccarelli. Il gruppo ha preso parte a oltre trecento concerti, ha allietato grandi piazze, manifestazioni nazionali e internazionali come in Francia e in Irlanda.

"Radici popolari" vanta due incisioni: la prima "Racconti di un cammino" dai toni folk, la seconda, che uscirà a breve, con dodici brani inediti suonati con strumenti della tradizione folk quali l'organetto, la zampogna, la ciaramella e la chitarra classica, e strumenti rock come chitarra elettrica, batteria e basso, connubio perfetto per un folk/rock tutto da ascoltare e ballare. Quest'anno già confermate le date del gruppo in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. Aprirà il tour il Primo maggio a Isola del Liri e, a seguire, il 7 maggio a Veroli e a Sant'Elia Fiumerapido il 20 maggio. Per restare aggiornati si possono consultare i canali social Facebook e Instagram.