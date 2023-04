"Il Cinema Diverso", femminicidio e violenza sulle donne, è il nuovo progetto dell'associazione Atelier Lumiere che inizia domani ad Anagni presso l'aula magna del liceo annesso al convitto Regina Margherita. Direttore artistico il regista Fernando Popoli. Il programma prevede una mostra fotografica con decine di foto di donne maltrattate, picchiate e abusate negli ultimi anni, una rassegna di cinque film sul tema e la realizzazione di un cortometraggio interpretato dagli studenti che sarà diretto dal Popoli.

«Il tema particolarmente scottante e attuale, le continue notizie su violenze e uccisioni di donne, l'incredibile carosello di mariti e fidanzati che si lasciamo prendere dai loro bassi istinti maschilisti per usare violenza, mi ha spinto a promuovere il progetto e a realizzarlo tra i giovani affinché ne traggono beneficio e maturino una loro coscienza umana e consapevole», ha dichiarato Fernando Popoli. Per chi fosse interessato può scrivere a atelierlumiere@libero.it. Infine il regista ha ringraziato per la disponibilità e la collaborazione il rettore, professore Fabio Magliocchetti e la professoressa Domenica Cittadini. Il progetto termina a fine maggio, è cofinanziato dall'Unione Europea, con il fondo sociale, e dalla Regione Lazio attraverso un bando pubblico.