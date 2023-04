Domani si terranno solenni festeggiamenti a Scifelli, in occasione dei 250 anni della presenza dei missionari Redentoristi.

Il programma prevede alle 11 la messa solenne presieduta da padre Francesco Stanula, vicario generale della congregazione. Precederà una breve processione, con la statua di S. Alfonso M. Dei Luguori; fondatore della casa redentorista, nell'anno 1773. (la prima nello Stato Pontificio).

I parrocchiani e non solo, a distanza di 250 anni, si sentono in dovere di dire grazie prima al fondatore della casa; nonché ai missionari Redentoristi, che in tutti questi anni, hanno profuso in questa comunità, opere di bene spirituali e materiali.

«Vestiremo a festa questa nostra comunità per fare memoria, insieme alla congregazione dei redentoristi, alle autorità civili e al popolo, del percorso compiuto».