Per celebrare la Giornata mondiale della terra, la parrocchia di Santa Maria a Assunta di Santa Francesca, organizza una mattinata di sensibilizzazione e rispetto del patrimonio naturalistico, attraverso la raccolta dei rifiuti e la piantumazione di un albero. Al termine la messa presieduta da don Jacques. Appuntamento domani alle 9.30 a Prato di Campoli, in località "I pozzi vecchi".

In caso di pioggia l'evento sarà rinviato a sabato 6 maggio.