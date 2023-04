Maratona di Primavera... e sono 33! Quest'anno la città celebra in grande stile la trentatreesima edizione del più classico degli appuntamenti cassinati del 25 aprile. La Maratona di Primavera è, per tutta la comunità cassinate, non solo una manifestazione, ma un momento per ricordare quando, generazioni intere, cresciute nell'attesa del 25 aprile, sentivano suonare la sveglia alle 7, indossavano una tuta al volo, la oramai consueta maglietta con l'ape simbolo della maratona, il cappellino rigorosamente giallo per attraversale la città e vivere una giornata in uno dei più bei parchi di Cassino: la Villa comunale. Che si partecipi con i propri genitori, con figli, colleghi o amici, ogni anno la Maratona di Primavera esprime al meglio il valore della condivisione e, mai importante come in questo periodo storico, della pace.

Una pace che, come recita lo slogan di quest'anno, deve fiorire per riportare serenità nel mondo. La prima edizione risale al 1990, e fu realizzata grazie all'iniziativa sinergica tra l'allora abate di Montecassino, Bernardo D'Onorio, suor Claudia Grenga e le professoresse Fiammetta Mautone e Maria Concetta Tamburrini. La Maratona di Primavera, nel tempo, è divenuta poi un irrinunciabile appuntamento in cui lo sport, inteso nella sua accezione più significativa e profonda, veicola un potente messaggio di pace, unione tra i popoli, famiglia. Una Maratona - però - in cui la parola "competizione" non esiste, dove possono partecipare tutti! Dai neonati agli anziani: a piedi, in bicicletta o in carrozzina per celebrare al meglio l'uguaglianza nella diversità. E così il Cus, l'amministrazione comunale, l'Unicas, l'abbazia di Montecassino e la Banca Popolare del Cassinate, continuano a rendere unico il 25 aprile cassinate. Appuntamento quindi a martedì prossimo, all'ingresso della Villa per attraversare e colorare poi la città.