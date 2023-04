"Primo maggio a Sgurgola. Unisciti a noi per una giornata di divertimento e avventura». L'invito della Pro loco all'evento nel paese lepino. «Ti aspettano escursioni guidate sulla nostra splendida montagna, approfondimenti storico naturalistici per i più curiosi e una bella passeggiata tra la natura dei Lepini, un pranzo pic nic servito da condividere con la famiglia e gli amici, musica live e intrattenimento per bambini e ragazzi. Prenota la tua box pic nic e goditi una giornata di relax e divertimento. Non perdere l'opportunità di trascorrere una giornata all'aria aperta con la tua famiglia e condividere momenti di spensieratezza con la comunità. Ti aspettiamo lunedi 1° maggio a Sgurgola».

Escursione ore 9. «Appuntamento all'entrata del parco della Cultura in via Caduti sul Lavoro Sgurgola per l'escursione guidata tra le bellezze storiche e naturalistiche di Sgurgola con approfondimento scientifico e sosta al bellissimo eremo di San Nicola. Costo dell'escursione 5 euro - prenotazione obbligatoria. Pranzo dalle ore 12 - campo sportivo Primo Frosoni Sgurgola. Aperitivo con angolo spritz e fave e pecorino/birra alla spina. Prenota la tua box per il pranzo, ritirala e approfitta dello splendido prato per goderti il tuo pic nic con amici e famiglia. Costo box pranzo 16 euro, acqua compresa. Potrai trascorrere la giornata godendoti il verde e ascoltando la buona musica live dei Morgana Band. Nel pomeriggio intrattenimento per ragazzi e bambini. Per info e prenotazioni 3494647355.