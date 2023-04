Il paese festeggia il patrono San Giorgio Martire.

Sabato prossimo alle 9, nel piazzale polivalente, è in programma "Pompieropoli": giochi e attività per bambini a cura del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Frosinone. Nel pomeriggio, caccia al tesoro tra i vicoli a cura dell'Aps Contrade Ripane. Domenica 23, le messe alle 9, alle 10 e alle 11,15. Nel pomeriggio, sempre sul piazzale polivalente, esibizione degli sbandieratori "Città di Cori"; alle 19, in piazza Manara, esibizione della banda alla presenza delle autorità civili e militari, con il corteo accompagnato dai carabinieri in alta uniforme, dai gonfaloni dei Comuni limitrofi e dagli stendardi delle contrade. Alle 19,30 nella chiesa del Santissimo Salvatore la messa e a seguire la processione con la statua di San Giorgio. Al termine l'esibizione della banda e uno spettacolo pirotecnico.