Con oltre 300 mila follower su Instagram Luca Pappagallo è tra gli chef (anche se non ama questa definizione) più amati e seguiti del web. Venerdì sarà ospite della libreria Ubik a Frosinone, in via Aldo Moro, per presentare il suo ultimo libro "Tutti i sapori di Casa Pappagallo: ricette golose e sorprendenti per la gioia degli occhi e del palato". Per tutti gli amanti della cucina appuntamento quindi alle 18.

I sapori di Casa Pappagallo

Originario di Grosseto è uno dei volti di Food Network, la rete televisiva dedicata alla cucina e da circa quattro anni ha aperto "Casa Pappagallo". Ma non si tratta del ristorante di Luca Pappagallo, bensì di un sito web dove sono racchiuse tantissime ricette (Clicca qui per leggerle tutte). Nonostante si occupa di cucina a livello professionale da più di vent'anni, non si considera uno chef, ma un «cuciniere curioso». Nel libro sono racchiuse tutte le ricette della grande tradizione italiana e regionale. E non solo. Tantissime rivisitazioni, preparazioni, piatti tipici che vanno dalla Grecia al Perù alla Libia in cui Pappagallo riscopre pesce, carne e verdure dai sapori sorprendenti. Ma sempre all'insegna della buona cucina di casa. Grazie soprattutto ai nonni che l'hanno iniziato fin da piccolo alle cucine del mondo. Sul sito web ci sono tantissime ricette adatte per ogni tipo di occasione. E per dare una svolta a una cena o una festa speciale.