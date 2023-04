Conto alla rovescia per "Cassino Fantastica 2023": ormai mancano meno di tre settimane. E l'atteso appuntamentio si avvicina. Cassino si appresta a vivere i prossimi 6 e 7 maggio due giorni straordinari all'Historiale. «L'edizione 2023 di "Cassino Fantastica" - ha sottolineato il direttore culturale Alessandro Bottero - sarà come sempre un passo avanti nel rendere il festival il punto di riferimento per la cultura pop nel Basso Lazio. Tra i punti di forza di quest'anno, a cinquanta anni dalla sua scomparsa, terremo il Tolkien Day, che vedrà "Cassino Fantastica" celebrare e ricordare l'autore del "Signore degli Anelli", uno dei libri più famosi e amati al mondo. Ma oltre a Tolkien questa edizione vedrà l'attenzione del festival ancora una volta rivolta in modo paritario su Occidente e Oriente, con panel e incontri dedicati al fumetto italiano, europeo, americano e orientale. Gli ospiti di "Cassino Fantastica 2023" saranno tra i nomi più importanti e competenti del settore, con autori di fama internazionale che verranno ad arricchire il parterre della manifestazione. Proseguirà poi l'attenzione alla musica e all'intrattenimento, con un potenziamento dell'area palco e dell'area games e il nuovissimo "Hub Scrivens" dedicato alla memoria di Fabio Giardina, per permettere una fruizione più coinvolgente degli spazi».

Grazie alla collaborazione con l'associazione "Fabio Giardina", costituitasi per ricordare l'orientalista e scrittore cassinate venuto a mancare prematuramente, "Cassino Fantastica" è lieta di presentare in questa terza edizione un nuovo spazio dedicato agli scrittori, non solo del fantastico. «Si chiamerà "Hub Scrivens" e sarà dedicato alla memoria di Fabio. Così come gli verrà anche dedicato un premio» specificano ancora gli organizzatori. «E come ogni anno, con il premio Lorenzo Bartoli, Cassino Fantastica ricorderà un grande autore del fumetto italiano - ha poi aggiunto il direttore artistico - Appuntamento il 6 e il 7 maggio per la terza edizione del Festival della cultura pop del Basso Lazio».