Fervono i preparativi delle celebrazioni per il patrono di Ferentino, Sant'Ambrogio martire. Fra sei giorni, esattamente il 21 aprile, ci sarà l'apertura ufficiale con la novena di preparazione alla festa. Il pomeriggio del 21 sfilerà la banda giovanile Città di Ferentino che, dopo avere attraversato alcune strade centrali, arriverà suonando in piazza Duomo e farà ingresso nella Cattedrale ove sarà presieduta la prima delle nove concelebrazioni dei sacerdoti delle varie parrocchie cittadine.

La sera antecedente, il 20 aprile, alle 19, meditazione in musica con i canti scritti dall'indimenticabile don Luigi Di Stefano. Ricco di appuntamenti il programma religioso. Il 23 aprile, alle 21, "Sulle orme di Ambrogio", percorso storico-culturale in notturna da Sant'Agata alla Cattedrale e in via eccezionale visita notturna al Museo diocesano. Il 30 aprile alle 11 concelebrazione presieduta dal vescovo Ambrogio Spreafico nel Duomo e l'esposizione della statua del patrono; alle 19.45 processione con la reliquia del martire e, fino a notte, si svolgeranno una serie di messe e riti. Il 1° maggio l'apice della festa. Alle 11.15, la processione. Il 2 maggio a sera congedo e reposizione della statua del santo protettore nel Duomo.