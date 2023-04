"La disperata ricerca d'amore di un povero idiota" (Feltrinelli, pagine 176 - 18 euro), una goliardica e arguta tragicommedia che non parla solamente d'amore ma che racchiude in sé il significato profondissimo dell'importanza, prima di stare bene con le altre persone, di stare bene con se stessi. Così può essere definito l'ultimo libro di Pif, all'anagrafe Pierfrancesco Diliberto, presentato venerdì scorso al "Mondadori Bookstore" di Frosinone, dove l'autore ha dialogato con Maria Elena Catelli.

«La vita è tutta casualità e volontà – ha detto Pif – Insegui ciò che ami, o finirai per amare ciò che trovi». Il romanzo parla di Arturo che, alle soglie dei quarant'anni, si ritrova, inevitabilmente, a confrontarsi con amici, colleghi, vecchi compagni di scuola che hanno messo su famiglia, a differenza sua che, nelle sue mille incertezze, non ha mai avuto il coraggio di affrontare il futuro. Per Arturo «l'amore non è una formula matematica, non ci si può innamorare facendo dei calcoli», almeno fino a quando non rivede un vecchio compagno di classe, l'ingegnere informatico Gianfranco Zamboni, che gli propone di provare una particolare app in via di sperimentazione che permette di rilevare la propria anima gemella. Arturo, che nutre una timida simpatia per Olivia, una dolce ragazza che lavora alla mensa aziendale, decide partecipare all'esperimento che rileva per lui non una bensì sette anime gemelle. Ed è così che comincia un avventuroso percorso in differenti parti del mondo.

Da Siena, luogo a lui più vicino, alla Svezia, da Dubai alla Groenlandia, da Lecce a Brighton, scoprendo molto su di sé, sui rapporti di coppia, e sul significato di "anima gemella", il tutto mentre Olivia attende il suo ritorno che, come ogni cosa nella vita, ovviamente non sarà eterno. Viaggi che rappresentano per il protagonista del libro anche un pretesto per esplorare nuovi mondi, culture differenti dalla sua, conoscere persone ma, soprattutto, che gli permetteranno di fare un'analisi introspettiva, interrogandosi, forse davvero per la prima volta e senza timori, sui propri comportamenti, su di sé e sui valori importanti della vita, come l'amicizia, l'affetto, l'amore visto in senso lato.

Un viaggio, dunque, non solo geografico, ma soprattutto interiore, nella riflessione sull'importanza del sapersi vivere la vita, senza porsi continuamente l'interrogativo di cosa si possa trovare dietro l'angolo, perché mentre si passa il tempo a ragionare sul "perché" e il "per come" delle cose, nel frattempo la vita sarà volta al termine. Un viaggio, quello di Arturo, da una parte all'altra del mondo, nelle false speranze di ricerca di una felicità che lo porteranno, invece, ad un punto di non ritorno, con lo struggente finale, rivolto ad Olivia che ormai non c'è più: «Avrei voluto sentire ogni giorno la felicità di averti incontrato e di esserti complice». Un libro intelligente, che fa sorridere e allo stesso tempo invita a riflettere. Da leggere, anche per imparare a conoscersi meglio.