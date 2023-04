La Soni Produzioni Srl propone una nuova versione dello spettacolo "Forza venite gente", rinnovato dal punto di vista della tecnologia e nella qualità dell'allestimento, tanto che la commedia musicale assume le sembianze di un vero e proprio musical, rimanendo comunque ancorata alla figura di San Francesco, emblema della spiritualità cattolica. Uno spettacolo che offre due piani di lettura, nella perfetta dicotomia di una trama incentrata sulla figura del patrono d'Italia, in cui sotto i riflettori riecheggiano tradizioni, valori ed emozioni che appartengono alla vita quotidiana, ma dedicando al contempo spunti di riflessione sul rapporto, talvolta contrastante, che unisce padri e figli, spesso animati da valori differenti e, soprattutto, da aspettative diverse, nella disperata ricerca di amore reciproco.

Da una parte la descrizione di un contesto in cui si muove la figura di San Francesco d'Assisi, dall'altra il rapporto padri-figli, che non ha bisogno di riferimenti storici, in quanto parte della storia dell'umanità, di tutte le generazioni e di tutte le epoche storiche. In venti animeranno il palco del teatro "Nestor" di Frosinone domani alle 21 tra attori, cantanti e ballerini. Lo spettacolo è stato scritto da Mario e Piero Castellacci, con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo. La regia è di Ariele Vincenti, con Stefano Dilauro e Mauro Mandolini. Musiche di Michele Paulicelli, Giampaolo Belardinelli e Giancarlo De Matteis. Direttore artistico Michele Paulicelli. Info al numero 347.1803967.