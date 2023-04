Conto alla rovescia per Cassino Fantastica 2023. Manca davvero poco e i preparativi fervono ma non senza "tenersi allenati". Dal 30 marzo al 4 aprile, infatti, Cassino Fantastica e Kirby Academy hanno dato il loro contributo alla "Settimana dell'Arte" organizzata dal liceo Artistico "Miele" e dall'IIS "Carducci" di Cassino. «Abbiamo svolto due corsi di fumetto al giorno per un totale di 16 ore complessive. Come sempre il nostro obiettivo e diffondere la cultura del fumetto» hanno spiegato gli organizzatori. La terza edizione - "Una Fantastica Storia Infinita" - è attesa per il 6 e 7 maggio all'Historiale.

«Grazie alla collaborazione con l'associazione Fabio Giardina, costituitasi per ricordare l'orientalista cassinate venuto a mancare prematuramente due anni fa, "Cassino Fantastica" è lieta di presentare in questa terza edizione un nuovo spazio dedicato agli scrittori non solo del fantastico. Si chiamerà Hub Scrivens e sarà dedicato alla memoria di Fabio. Così come gli verrà anche dedicato un premio» ricordano ancora gli organizzatori.

Parte il conto alla rovescia con un programma straordinario.