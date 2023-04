Attesa in paese per l'inaugurazione dell'esposizione delle opere di Marco Perna nella mostra intitolata "La vie c'este en coulerur!". L'appuntamento è fissato per sabato prossimo, 15 aprile. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 30 maggio nella sala espositiva di via Sode 180, presso Academiè Vitti. Vernissage alle ore 17.30 di sabato. L'evento ha ricevuto anche il patrocinio dell'amministrazione provinciale di Frosinone.