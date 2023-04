Uno spicchio importante della Ciociaria a Milano grazie al Cammino di San Benedetto. Nel capoluogo lombardo, infatti, si è svolta a fine marzo "Fa la cosa giusta", un progetto nato nel 2004 grazie alla casa editrice "Terre di Mezzo", con la finalità di far conoscere e diffondere sul territorio nazionale le "buone pratiche" di consumo e produzione e di valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete o in sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale. Un evento (presente anche la Regione Lazio) che si conferma punto di riferimento per tutto il movimento dei Cammini in Italia.

A questo evento non poteva mancare Simone Frignani, che non perde occasione per promuovere lo straordinario percorso da lui ideato che è il Cammino di San Benedetto: 300 chilometri, da Norcia a Montecassino, diviso in 16 tappe. Insieme a Frignani gli immancabili "Amici del Cammino di San Benedetto", associazione motore del progetto che sta trasformando il territorio ciociaro da Trevi a Montecassino, dove il percorso si conclude. Malgrado il tempo incerto, cominciano a passare i primi pellegrini che restano incantati dalle bellezze storiche, archeologiche e paesaggistiche di un territorio ormai diventato famoso grazie a questo sentiero percorso ogni anno da migliaia di persone.