Il Tarantelliri Festival scalda i motori e lo fa nel migliore dei modi, con l'energia di un grande artista che sicuramente infiammerà il pubblico nell'area esterna del Palacoccia di Veroli. Di chi parliamo? Di Piero Pelù che insieme alla sua band "Bandidos" salirà sul palco della struttura verolana. Quando? il 24 agosto. Intanto sabato prossimo, 15 aprile, sui canali social dell'associazione "Tarantelliri" saranno diffuse tutte le informazioni utili per partecipare all'evento. E proprio l'ideatore del festival e direttore artistico, Francesco Quadrini, annuncia l'evento.

«Con Piero Pelù, Tarantelliri Festival, regala ancora una serata musicale indimenticabile. Ancora un'edizione del festival al top della musica italiana. Dopo anni di straordinari successi ospitiamo un grandissimo artista della musica rock italiana, Piero Pelù, già voce dei Litfiba, un mito per diverse generazioni di ragazzi. Un artista straordinario e seguitissimo. Giovedì 24 agosto la città ernica, dopo le recenti esibizioni di Max Gazzè, Irene Grandi, Goran Bregovic, la Bandabardò con Cisco, ospiterà una nuova edizione di Tarantelliri con Piero Pelù».

Francesco Quadrini, ideatore e direttore artistico del Festival e Domenico Pallagrosi presidente dell'associazione Tarantelliri sono letteralmente entusiasti. «Tarantelliri rappresenta da anni il meglio della musica e dello spettacolo italiano e internazionale. Oggi riusciamo a portare sul palco un artista prestigioso, con un evento che avrà una grandissima risonanza mediatica. Già dall'annuncio, infatti, abbiamo ricevuto enormi apprezzamenti che ovviamente alleviano il grande lavoro che c'è dietro l'organizzazione di eventi di alto livello. Desideriamo come sempre ringraziare la città di Veroli, il sindaco Simone Cretaro, la consigliera delegata alla cultura, Francesca Cerquozzi, tutta l'amministrazione comunale, la Pro loco con il presidente Gianluca Scaccia, i cittadini che ci hanno sempre sostenuto e fatto sentire a casa. Invitiamo tutti gli interessati a seguire le pagine social di Tarantelliri festival dove a partire da sabato 15 aprile ci saranno tutte le indicazioni per partecipare al concerto di Piero Pelù. Tarantelliri sempre più grande». Entusiasta anche la delegata alla Cultura del Comune di Veroli, Francesca Cerquozzi.

«Il concerto di Piero Pelù è un altro grande evento che Veroli ospiterà questa estate - ha sottolineato Cerquozzi - Il primo prestigioso appuntamento di un cartellone estivo che è in fase di sviluppo. Un evento che si inserisce nel solco dell'offerta culturale della nostra città che prevede momenti di riflessione, di svago e di crescita collettiva capace di abbracciare tutte le fasce d'età. Grazie ancora una volta all'associazione Tarantelliri Festival, a Francesco Quadrini e Francesco Pallagrosi, per aver confermato la nostra città come location per questi importanti eventi musicali. Stiamo lavorando per fare della nostra città, anche in questa estate, un punto di riferimento per chi vorrà godere di un bellissimo centro storico, dei nostri prodotti tipici e di manifestazioni di straordinario livello. La cultura per noi è uno dei principali investimenti che stiamo portando avanti con convinzione e unanime determinazione convinti che rappresenti il futuro e la crescita della città».

Il concerto di Veroli di Pelù si inserisce nel tour che vedrà il musicista fiorentino protagonista, per tutta l'estate, sui palchi dei festival e delle rassegne italiani insieme alla sua band, i Bandidos. Sul palco, Piero Pelù sarà accompagnato dai suoi Bandidos, formati da Alessandro "Finaz" Finazzo alle chitarre e voce, Valerio "Voodoo" Recenti al sinth, tastiere, sampless e voce, Luc "Mitraglia" Martelli alla batteria, percussioni, sampless e cori, Dado "Black Dado" Neri al basso maggiorato e cori.