La loro bravura ha incantato tutti i presenti. Il loro talento è riuscito a creare una serata magica e ricca di emozioni. La Eko Orchestra continua a raccogliere successi, ultimo in ordine di tempo quello registrato a Roma dove si sono esibiti presso l'Officina Pasolini. Un appuntamento speciale che ha visto anche la presenza di alcune speciali guest: Daniele Fiaschi chitarrista turnista di Max Gazzè e Daniele Silvestri. Proprio lui si è esibito sul palcoscenico insieme all'orchestra presente con circa quaranta elementi.

Rispetto al passato erano presenti anche delle importanti novità, ovvero le voci con la maestra Roberta Spigola e Federica Carnevale. «Abbiamo avuto la partecipazione di Daniele Fiaschi chitarrista di Max Gazzè, Diodato, Daniele Silvestri - ha raccontato il maestro Angelo Mirante - Aver avuto la possibilità di suonare e condividere un palco con i ragazzi ti fa sentire vivo, l'attesa al concerto ti fa vibrare forte i polsi e viverla con la Eko Orchestra è qualcosa di magico. Tosca ci ha accolti con calore e affetto. Daniele Fiaschi ci ha insegnato, con la sua presenza, l'amore vero per la musica e l'umiltà nel voler fare musica». E i complimenti sono arrivati anche dall'Officina Pasolini che ha sottolineato come il «concerto della Eko Orchestra ha affermato nuovamente gli intenti di questo nobile progetto: unire in modo cooperativo diversi giovani musicisti, valorizzando la loro unità di gruppo».