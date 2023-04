L'associazione "Aps Contrade Ripane" organizza "Caccia al Cavaliere", una caccia al tesoro in programma tra i vicoli del paese nella giornata di sabato 22 aprile. «Un pomeriggio alla scoperta delle tradizioni locali per fare in modo che anche i ragazzi possano innamorarsi del nostro paese con il giusto spirito di squadra e aggregazione - annuncia l'Aps Contrade Ripane - Come nella vita, l'unione fa la forza e noi aspettiamo tutti per condividere insieme un pomeriggio diverso e sicuramente divertente».

Il gruppo ha aperto le pre-iscrizioni effettuabili tramite Whatsapp ai seguenti numeri di telefono: Danilo 347.1647082, Annafrancesca 349.6617689, Antonella 331.4276248, Clementina 380.1899983 e Melania 392.0617225. Sarà comunque possibile iscriversi anche lo stesso giorno.